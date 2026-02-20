Tre giornate alla fine della stagione regolare: la Domotek Reggio Calabria ospita la Terni Academy

Sono rimaste solamente tre giornate al termine della stagione regolare.

La Domotek Volley Reggio Calabria, capolista del raggruppamento Blu della Serie A3 Credem, non può permettersi passi falsi e vuole abbracciare il pubblico del PalaCalafiore.



Orario inedito: gli amaranto di mister Polimeni giocheranno sabato alle 18 contro la Terni Volley Academy.

Domenica, invece, l’inseguitrice Bcc Tecbus Castellana Grotte giocherà in casa contro la Energy Time Spike di Campobasso.

Il rush finale, per Capitan Laganà e soci prevede, dopo il match contro gli umbri, una partitissima in casa della Joy Volley Gioia del Colle, e la sfida interna contro l’Aurispa Libellula Lecce il 15 marzo.

L’inseguitrice, invece, dopo la gara contro i molisani, giocherà a Napoli e concluderà la stagione regolare avendo di fronte la Joy.

Reggio Calabria è avanti di due punti rispetto ai pugliesi.

La Terni Academy Volley è penultima nel ranking a quota 11.

Nella partita di andata vinse la Domotek, 1-3, con i seguenti parziali 25-21,14-25,14-25, e 23-25 finale con le doppie cifre di Zappoli, Presta, Lazzaretto e Laganà.

La formazione umbra è reduce dall’impresa sfiorata, cedendo solo al tie break contro la Joy Volley Gioia del Colle.

Appuntamento con l’ex: dopo aver accolto Stufano e Soncini nell’ultima casalinga contro la Viridex Sabaudia, la società calabrese non vede l’ora di abbracciare Antonio Picardo, centrale degli umbri, con la Domotek per due anni, sia in B che in A3 nella passata stagione. Una persona speciale rimasta nel cuore di tutti.

La stella è, ovviamente, il seguitissimo Javier Martinez: stella del piccolo schermo, uno spot vivente per la pallavolo e per il girone, grazie alle sue seguitissime avventure televisive.

Il valore in campo, le avventure mediatiche con la sua amata Helena Prestes, sono indiscutibili.

Ciupa, arrivato a campionato in corso, scalpita per fare bene. Da febbraio il nuovo tecnico è Camardese.