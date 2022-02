Tre fratelli fermati per tentato omicidio

Massimo, Alessandro e Mattia De Rose, tra loro fratelli, sono stati fermati nel contesto dell’inchiesta condotta dai Carabinieri sul tentato omicidio del 60enne Stefano Perugino, proprietario di un bar a Diamante, nel Cosentino. Il ferimento a colpi di pistola è stato l’apice di un acceso diverbio. I militari dell’Arma avevano notificato il provvedimento dei fermo a due di loro dopo averli accompagnati in caserma.

Il terzo si è presentato spontaneamente una volta venuto a conoscenza di essere oggetto di una misura cautelare nei suoi confronti. Il reato contestato loro, già in passato convolti in vicende di natura giudiziaria, è tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Sulla base di quanto fin qui ricostruito dagli investigatori, gli indiziati, nella serata di venerdì, si sarebbero resi responsabili del danneggiamento di un gazebo afferente all’esercizio commerciale. L’episodio sarebbe avvenuto sotto gli occhi del figlio del titolare che, riferiscono i tre fratelli, li avrebbe minacciati con un coltello da cucina. In queste ore gli inquirenti stanno cercando di mettere assieme i vari tasselli, partendo dall’individuazione dell’uomo che, pistola in pugno, ha ferito Perugino.