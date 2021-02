Tre feriti in un incidente stradale a Mileto

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto altrettanti veicoli. Il sinistro è avvenuto in corrispondenza del km 449,250 della strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, nel territorio comunale di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Il traffico al momento viene deviato su viabilità locale segnalata sul posto.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della transitabilità nel più breve tempo possibile.

I vigili del fuoco, prontamente intervenuti hanno messo in sicurezza le vetture prestando assistenza alla rimozione delle stesse.

Gli occupanti dei veicoli sono stati trasportati all’ospedale di Vibo Valentia per le cure del caso.