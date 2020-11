Tre bulli rapinano un ragazzo e gli spengono sigarette sul collo e sul polso: arrestati

All’esito di incessanti e meticolose attività di indagine nella tarda serata di ieri, personale della Squadra di P.G del Commissariato di Corigliano-Rossano, ha tratto in arresto tre giovani bulli, da poco maggiorenni, con all’attivo già numerosi episodi di condotte violente che avevano terrorizzato alcune piazze dell’area urbana di Rossano, ritrovo abituale di giovani.

In particolare, è giunta sul numero di emergenza 113 la segnalazione di una rapina consumata in una piazza del comune di Corigliano-Rossano, area urbana di Rossano, da parte di un ragazzo minorenne che lamentava di essere stato aggredito da tre giovani, che, dopo averlo immobilizzato, afferrandolo per le braccia e le spalle, lo hanno trascinato nel retro di un palazzo facendolo oggetto di violenze fisiche mediante lo spegnimento di alcune sigarette sul polso e sul collo. L’azione criminosa è culminata con lo strappo violento della catenina d’oro giallo che la vittima indossava al collo, dopodichè gli stessi si sono dati a precipitosa fuga: due a bordo di un ciclomotore mentre il terzo si è allontanato a piedi.

Nell’immediatezza, è stato attivato il piano locale antirapina e sono stati rintracciati e bloccati, dopo appena mezz’ora, due soggetti a bordo del ciclomotore, identificati successivamente per un 18enne e un 19enne, con a carico svariati precedenti di polizia per minacce lesioni e reati contro il patrimonio.

Sottoposti a perquisizione personale i due sono stati trovati in possesso della somma di 400 euro, come successivamente accertato, provento della vendita dell’oggetto rubato. Il terzo, di 19 anni, è stato successivamente rintracciato mentre cercava di rientrare a casa.

Tutti e tre i giovani sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima.