Tre auto coinvolte in un incidente: un uomo è morto, quattro persone ferite

Si è registrato un incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, che ha coinvolto tre autovetture. Nell’impatto, un uomo ha perso la vita e quattro persone sono rimaste ferite, due di esse versano in condizioni preoccupanti. La strada statale 106 “Jonica”, tragico teatro del sinistro, è provvisoriamente chiusa – in entrambe le carreggiate – a Roghudi al km 29,500, in provincia di Reggio Calabria.

Al momento il traffico viene deviato in direzione Reggio Calabria presso l’uscita di Roghudi e in direzione Taranto presso l’uscita di Annà. Sul posto è presente il personale Anas, Forze dell’Ordine e del 118 per la gestione del traffico e per ripristinare la transitabilità appena possibile.