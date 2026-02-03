Trasversale delle Serre, via libera dal Consiglio di Stato ai lavori al tratto Gagliato-S.S. 106. Il Comitato: “Ora l’Anas proceda rapidamente”

“Ieri, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), si è definitivamente

pronunciato sull’appello, proposto da varia controparte, relativo al Progetto del tratto Gagliato-Strada Statale 106 (Soverato) della Trasversale delle Serre, respingendolo”.

Il presidente del Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato”, Fioravante Schiavello, esulta per le ultime notizie e afferma che “siamo quindi arrivati alla conclusione di una controversia che ha visto soccombere, senza la possibilità di alcun altro ipotizzabile passaggio legale, l’opposizione di alcuni interessati alla sentenza del TAR. Stando così le cose – aggiunge – la vicenda giuridica si deve considerare irreversibilmente conclusa”.

Il Comitato ritiene a sua volta chiuse anche le eventuali polemiche e ribadisce la sua “soddisfazione per il positivo indirizzo della situazione”. “Ribadiamo pertanto – sostiene Schiavello – la nostra linea d’azione, volta all’unico interesse di veder dotato il territorio di una così utile infrastruttura, capace di togliere dall’isolamento una vasta area montana e di collegare in meno di mezz’ora il versante ionico con l’autostrada A2 del mediterraneo. Auspichiamo che tutto possa concludersi in tempi rapidi e con serenità degli animi di tutti”.

Non manca il sollecito all’Anas a “procedere con la massima celerità ai lavori per il tratto Gagliato – S.S. 106, da troppi decenni in sterile attesa e la invitiamo altresì a dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, non ultimo il giusto ristoro per gli espropri effettuati o da effettuare”.