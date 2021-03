Trasversale delle Serre, testimonianze d’impegno nell’archivio di Sharo Gambino: le considerazioni di Fioravante Schiavello

“La bella notizia di oggi, per Serra San Bruno e tutta la Calabria, è che la Casa della Cultura Sharo Gambino sta prendendo forma, buona parte delle opere, articoli, poesie, corrispondenze contenute nell’archivio dello scrittore serrese è stata consegnata dalla famiglia Gambino al Comune di Serra San Bruno. Quello che stamattina, alle ore 6,41, mi ha profondamente commosso, però, è stato un messaggio di Sergio Gambino con il quale mi ha trasmesso, accompagnato da poche toccanti parole, una corrispondenza da Serra San Bruno del suo caro papà per la Rai Radio Televisione Italiana sede di Cosenza, datata 28 maggio 1973, con la quale si annunziava al popolo calabrese che il Consiglio superiore del Ministero dei Lavori Pubblici aveva stanziato 25 miliardi di lire per la ‘costruzione di una superstrada che partendo da Soverato sboccherà nella vallata del Mesima, diradandosi poi verso Vibo Valenta’”.

Doppio motivo di gioia il presidente del Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato” Fioravante Schiavello che sottolinea la rilevanza dell’intervento di Sharo Gambino risalente a 48 anni fa, perché “rende l’idea di come il tempo sembra essersi fermato” e “ci fa rendere conto di come l’attualità delle cose di allora sia l’attualità di adesso che anzi, nonostante il 55% dei lavori eseguiti sul percorso della Trasversale delle Serre, è notevolmente peggiorata perché la S.S. 110 praticamente non esiste più, perché il degrado delle strade provinciali è sotto gli occhi di tutti e peggiora ad ogni scroscio di pioggia”.

Schiavello interpreta lo scritto come mezzo per “svegliare le coscienze di tutti coloro che hanno perso la speranza di poter vedere la Trasversale completata”.

Schiavello comunica inoltre che il sottosegretario al Sud Dalila Nesci rispetto alla richiesta di un suo fattivo impegno per il completamento della Trasversale, “ha risposto genericamente ‘la ringrazio per avermi scritto, è per me davvero un grande onore rappresentare quel Sud di cui sono orgogliosamente figlia e che troppo spesso è stato dimenticato. Un impegno che, come sempre, vivrò con dedizione ed amore’”. Il presidente del Comitato ha quindi insistito invocando “un particolare impegno per la risoluzione della problematica relativa al completamento della Trasversale”.

Di seguito la corrispondenza di Sharo Gambino per il Gazzettino Calabrese della RAI di Cosenza: