Trasversale delle Serre, sottoscritto un Protocollo d’Intesa per la sicurezza sui luoghi di lavoro

È stato sottoscritto stamattina il Protocollo d’Intesa tra il prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco, il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Vibo Valentia Luca Mancuso, il componente della Commissione dell’Asp di Vibo Valentia Gianluca Orlando e il commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla Strada Statale 182 “Trasversale delle Serre” Francesco Caporaso.

L’iniziativa è stata introdotta dal prefetto Grieco che ha preliminarmente precisato che l’atto fa seguito al precedente protocollo anticorruzione e contro le infiltrazioni della criminalità organizzata specificando che si tratta di attività a rischio. “L’odierno protocollo – ha affermato Grieco – impegna la Prefettura, Anas e le società affidatarie e vuole essere volto a sensibilizzare anche la pubblica opinione e le altre imprese che lavorano sul territorio, che devono capire che la sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità assoluta da cui non si può prescindere”. In sostanza, la Prefettura farà “da garante” e seguirà le diverse operazioni attraverso “tavoli periodici” al fine di avere “contezza sulle iniziative poste in essere e sulla correttezza degli adempimenti”. Svolgerà quindi un “attento monitoraggio”, ma dal punto di vista dei controlli “non saranno appesantite le procedure già in essere”.

Soddisfatto per la concertazione realizzata anche il commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla Strada Statale 182 “Trasversale delle Serre” Caporaso che ha sottolineato come il Protocollo nasca “dalla precedente esperienza positiva applicata al terzo megalotto della 106 jonica”. Caporaso si è soffermato in particolare sulla “visione innovativa” basata su un “cantiere virtuale della sicurezza (Cavis), una banca dati accessibile a tutti gli organi di controllo che consente di verificare in ogni momento tutto gli atti che sono presenti e fare un’attività per evitare situazioni di rischio e per prevenire determinate problematiche e non intervenire quando ormai è troppo tardi”. L’obiettivo è “cambiare l’approccio che spesso si ha sui cantieri”.

Nel corso della presentazione alla stampa, è stata evidenziata la grande importanza dell’opera considerato che “sono previsti 5 cantieri per un investimento complessivo di 520 milioni di euro e, quindi, una grande quantità di mezzi e uomini che stanno stanno già interessando le lavorazioni e che aumenteranno man mano che saranno attivati tutti i cantieri”. Scopo di Anas, tramite il Protocollo, è “attivare tutte le azioni necessarie per prevenire incidenti sui luoghi di lavoro”.

Questo Protocollo di Intesa atto al coordinamento delle attività di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è relativo agli interventi di completamento della Trasversale ricadenti nella provincia di Vibo Valentia, cioè peri i lotti “Superamento del colle Scornari”, “Superamento cimitero di Vazzano” e “Vazzano Vallelonga”, mentre in riferimento alla provincia di Catanzaro sono in corso le interlocuzioni per la sottoscrizione di un analogo Protocollo per i lotti “Gagliato Soverato” e “Bretella per Petrizzi”.