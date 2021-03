Trasversale delle Serre, Schiavello: “Utilizzare l’attuale Sp 148 e renderla statale”

Il Comitato “Traversale delle Serre, cinquant’anni di sviluppo negato”, che “si batte da sempre per una finalità che trascende ogni ottica particolare, ed è collegare lo Ionio, le Serre e il Tirreno, favorendo l’economia e in particolare il turismo”, in seguito alle notizie di stampa riguardanti le richieste dei proprietari dei terreni, ribadisce la sua proposta, sostenuta in molte occasioni e “fatta propria dall’Anas”, cioè “l’utilizzazione dell’attuale provinciale 148, da rendere statale, e far proseguire con una nuova arteria da Turriti alla rotatoria Davoli – Satriano; mentre l’attuale 182, tratto Laganosa, sarebbe trasferita al Comune di Satriano”.



“Ogni altra ipotesi – spiega il presidente del Comitato Fioravante Schiavello – comporterebbe, assieme a costi altissimi, un’intollerabile dilatazione dei tempi di realizzazione”.

Il Comitato “non nega e tiene in considerazione i legittimi interessi, cui tuttavia si può andare incontro in modo ragionevole”.

Quanto alle emergenze di interesse storico-archeologico, il Comitato non ha dubbi che “i lavori saranno condotti nel rispetto delle norme circa l’archeologia preventiva e sotto la tutela della competente Sovrintendenza”.

Il Comitato invita infine “tutta la popolazione e le istituzioni del territorio ad una solidale e fattiva unitaria collaborazione, affinché quest’opera, attesa da mezzo secolo, e così palesemente utile e necessaria, non subisca altri rinvii”.