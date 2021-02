Trasversale delle Serre, Schiavello scrive a Nesci: “Completiamo questa incompiuta”

Il presidente del Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato” Fioravante Schiavello ha scritto una nota al nuovo sottosegretario al Sud Dalila Nesci per ribadire la necessità di concludere i lavori che vanno avanti da diversi decenni.

Schiavello segnala “la necessità di intervenire affinché i lavori dell’eterna incompiuta ‘Trasversale delle Serre’, cavallo di battaglia di tanti politici, vengano finalmente portati a termine, anche in relazione alle provvidenze del Recovery fund”.

Negli anni scorsi, il Comitato si è reso protagonista di una serie di azioni dirette ad accendere i fari sullo stato della viabilità nella parte centrale della Calabria e per evidenziare l’esigenza di far uscire dall’isolamento le aree interne connettendole con le zone costiere, anche in modo da poter proporre un pacchetto integrato ai visitatori.

Dalla nota emerge la speranza di Schiavello di trovare un interlocutore sensibile rispetto alla problematica e capace di incidere per risolvere definitivamente la situazione.