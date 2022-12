Trasversale delle Serre, Schiavello: “La conclusione non è più lontana”

“È una notizia che aspettavamo da tempo, finalmente dopo anni di attesa, di promesse, di lotte, di denunce, siamo arrivati alla conclusione: a gennaio 2023 partiranno i lavori dei lotti per il superamento del Colle Scornari e del cimitero di Vazzano”. Il presidente del Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato” Fioravante Schiavello commenta con soddisfazione gli ultimi sviluppi concernenti l’importante infrastruttura e intravede la luce in fondo al tunnel. “Con i fondi stanziati adesso dal Governo per il tratto Vallelonga-Vazzano – sostiene Schiavello – si spera che anche questo lotto venga appaltato prima possibile atteso che la progettazione è già definitiva”. Non manca un cenno agli effetti delle attività compiute dal sodalizio: “forse la nostra lettera al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è servita a smuovere qualcosa”.