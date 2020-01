Trasversale delle Serre, Schiavello avverte: “Nessun candidato si permetta di fare campagna elettorale con questa infrastruttura”

“L’assenza di novità” sull’appalto dei lavori della Trasversale che riguardano i tratti relativi al superamento del cimitero di Vazzano e al superamento del colle dello Scornari ha spinto il presidente del Comitato “Trasversale delle Serre-50 anni di sviluppo negato” , Fioravante Schiavello a chiedere informazioni utili all’Anas.



L’Anas ha risposto con e-mail comunicando a Schiavello che “il Progetto definitivo, per quanto riguarda il Tronco 1° lotto 1° stralcio 1° – completamento: Superamento del cimitero di Vazzano, pari ad un importo di 8,32 milioni di euro, è stato ultimato e la relativa Conferenza dei Servizi si è conclusa con esito positivo. Il progetto, trasmesso al Comitato Tecnico Amministrativo del provveditorato alle Opere Pubbliche di Calabria e Sicilia nel mese di novembre, è in attesa del relativo parere, obbligatorio per legge. Successivamente si sarebbe provveduto a completare il Progetto Esecutivo, già avviato per quanto possibile, per la successiva appaltabilità dei lavori che è stata aggiornata all’anno 2020. Senza indicare un termine preciso .

Per quanto riguarda invece il Tronco 1° lotto 1° stralcio 2° – completamento: Superamento del colle dello Scornari, importo di 20,08 milioni di euro, l’Anas ha comunicato che “anche per questo intervento il Progetto definitivo è stato completato. La Conferenza dei Servizi e l’esame presso il Comitato Tecnico Amministrativo si sono conclusi con esito positivo. È stato anche completato l’aggiornamento del progetto in base alle prescrizioni rilasciate dal CTA e dagli Enti chiamati in Conferenza. La verifica del progetto ex art. 26 Dlgs 50/2016 è in corso presso la competente struttura Anas ed il Progetto esecutivo per il successivo appalto dei lavori è stato avviato, ma per il completamento dovrà recepire le conclusioni della citata verifica. Anche per questo tronco, quindi, l’appaltabilità è stata aggiornata all’anno 2020 senza indicarne un termine”.

Altra questione invece è quella legata al versante jonico e, più precisamente, al tronco unico Gagliato – Satriano/Soverato, per il quale “si è pervenuti all’accordo tra Anas – Regione – provincia di Catanzaro – comuni interessati e Comitato ‘Trasversale delle Serre’ per la rettifica dell’originario progetto, facendo confluire i finanziamenti già stanziati per l’utilizzo nel tracciato definitivo della strada provinciale ‘Gagliato mare’, che come da accordi sottoscritti e da progettazione di massima dovrà avere tutte le caratteristiche della Trasversale (con tutti i requisiti di una strada confortevole e sicura)”.

In base a questo stato di cose, Schiavello lancia un monito: “se la politica, di destra o di sinistra, si deve occupare di questa infrastruttura lo faccia in modo serio e determinato, metta da parte beghe localistiche e primogeniture, si concentri sulla necessità sempre più impellente di consentire a questa parte di territorio calabro di uscire da un atavico isolamento che incentiva sempre di più la fuga dei giovani e delle poche aziende rimaste, sempre più in difficoltà per la carenza di vie di comunicazione moderne”.

È c’è pure un avvertimento: “se qualche candidato al Consiglio regionale pensa di spendersi per il problema della Trasversale delle Serre, facendone cavallo di battaglia per la propria campagna elettorale, sappia che lo aspetteremo al varco, perché ormai è passato il tempo dei creduloni, quando ogni promessa si trasformava magicamente in consenso elettorale. I cittadini sono stanchi ed hanno perso la fiducia. Non sono più disposti – conclude Schiavello – ad assistere alle solite performance che riportano alla memoria un braccio di un noto politico rivolto verso un pilastro arrugginito per indicare ‘la via dello sviluppo’”.