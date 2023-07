Trasversale delle Serre, proposte e richieste esposte dai promotori della “fiaccolata silenziosa” a sindaci e Anas

La ferita aperta lasciata dai tragici fatti accaduti sulla Trasversale delle Serre ha spinto gli attori sociali del territorio ad organizzarsi per cercare di porre riparo ad una situazione percepita come preoccupante. In questo senso, è stato utile l’incontro svoltosi giovedì pomeriggio nel salone di Palazzo Chimirri, a Serra San Bruno, tra i sindaci della zona, i rappresentanti di Anas Spa e i promotori della “fiaccolata silenziosa”. L’appuntamento è stato organizzato per discutere delle diverse problematiche inerenti alla viabilità sull’arteria che collega la fascia jonica con quella tirrenica e per promuovere atteggiamenti costruttivi tra le parti coinvolte. Il confronto è stato un primo passo per l’individuazione di possibili soluzioni rispetto alle criticità presenti.

I promotori della fiaccolata ha esplicitato proposte ai sindaci e all’Anas riguardanti “la possibilità di mantenere permanente il tavolo per la sicurezza fino a fine emergenza” richiedendo di “provvedere con tempestività e con la giusta tecnologia a limitare la velocità con le misure previste dalla legge (nel breve termine)” e di “impegnarsi, con un documento firmato, per la messa in sicurezza e per il completamento totale dell’opera (nel lungo termine)”.

Durante la riunione, si è stabilito che “i sindaci provvederanno a redigere un documento – da presentare ai prefetti di Catanzaro e Vibo Valentia – il cui contenuto verrà discusso, insieme ai promotori della fiaccolata, nel corso di un ulteriore incontro che si terrà nei prossimi giorni, sempre a Palazzo Chimirri”.