Trasversale delle Serre, Piromalli: “Superiamo le barriere politiche, lo sviluppo passa dalla sinergia”

“Se vogliamo davvero avviare lo sviluppo, dobbiamo mettere da parte gli steccati politici e fare squadra nell’interesse del territorio”. Il sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli commenta con soddisfazione lo svolgimento della riunione sulla Trasversale delle Serre alla quale hanno preso parte, oltre ai rappresentanti dell’Anas, anche la senatrice Silvia Vono, il presidente della Regione Mario Oliverio, il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano, rappresentanti della Provincia di Catanzaro e diversi sindaci interessati.

“È stato un incontro proficuo – afferma Piromalli – in quanto ha permesso di esprimere pareri, di richiedere sopralluoghi e di valutare soluzioni. Posso dire che questo è sicuramente il metodo giusto. Dietro questo confronto non c’è nessun ispiratore politico, c’è la volontà di agire per il bene delle nostre comunità. Il Comitato civico ha svolto un ruolo d’impulso, ma non si possono condividere sospetti immotivati perché noi stiamo lavorando seriamente”.

Il primo cittadino pertanto contesta la richiesta di commissariamento di Anas perché “in Calabria i commissariamenti non hanno portato niente di buono” e, anzi, sostiene di aver ricevuto “sempre delle risposte celeri da parte di Anas”. “Riprova – spiega Piromalli – è l’ottima sistemazione del ponticello sulla ex Ss 110, nei pressi del cimitero, che era stato spazzato via dagli eventi alluvionali”.

In conclusione, Piromalli ritiene che ci sia bisogno di “un’ampia collaborazione, che vada al di là delle casacche politiche, capace di valorizzare le idee e realizzare progetti per la collettività”.