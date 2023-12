Trasversale delle Serre, passi in avanti per i tratti “Gagliato-Soverato” e Vazzano-Vallelonga”: i dettagli

Anas (Società del Polo Infrastrutture gruppo FS Italiane) ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativo al Lotto “Gagliato-Soverato” della Trasversale delle Serre.

Il completamento della nuova infrastruttura fa parte dell’elenco delle opere oggetto di commissariamento da parte del Governo nazionale.

L’intera opera prevede un costo complessivo pari a 521 milioni di euro già finanziati interamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“La Trasversale delle Serre è una nuova opera fondamentale per il territorio – ha commentato l’AD di Anas Aldo Isi – rappresenta un importante itinerario di collegamento tra i versanti ionico e tirrenico e attraverserà la parte centrale della Calabria con una notevole riduzione dei tempi di percorrenza e l’incremento degli standard di sicurezza stradale. Un’infrastruttura moderna con un tracciato lungo 56 km che collegherà l’Autostrada A2 del Mediterraneo con la SS 106 Ionica passando per l’Altopiano delle Serre Calabre”.

L’avvio delle procedure di gara per il lotto “Gagliato Soverato”, parte terminale della Trasversale delle Serre sul versante ionico rappresenta la conclusione di un’intensa fase attuativa durata circa due anni.

Sono stati perfezionati gli iter autorizzativi, completate e approvate le progettazioni, acquisita la completa copertura finanziaria e pubblicati i bandi per gli affidamenti.

È in fase di esecuzione l’intervento relativo al lotto del “Superamento del colle dello Scornari”.

Gli obiettivi sono stati raggiunti grazie anche alla sinergia e cooperazione istituzionale tra il Ministero delle Infrastrutture, il Commissario Straordinario Francesco Caporaso e il Presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, oltre all’operato delle strutture Anas e dei dipartimenti regionali.

“Oggi – ha affermato il presidente Occhiuto – si raggiunge l’importantissimo traguardo di attuare concretamente un’opera strategica per la viabilità calabrese da decenni attesa e in passato nemmeno progettata”.

Entro i primi mesi del 2024 saranno consegnati i lavori per il lotto “Superamento del Cimitero di Vazzano”.



Per l’intervento “Vazzano-Vallelonga” sono in fase di conclusione le procedure di gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.



Per il “Completamento della Bretella per Petrizzi” il 18 ottobre 2023 è stato pubblicato il bando di gara con le relative procedure in corso.

Per il massimo contrasto contro i tentativi di infiltrazione criminale negli appalti il Commissario Straordinario, la Direzione Tutela Aziendale Anas e le Prefetture hanno sottoscritto specifici Protocolli di Legalità per gli interventi ricadenti nelle due province interessate (Vibo Valentia e Catanzaro).