Trasversale delle Serre, partono i lavori della bretella “Gagliato – Petrizzi”: la soddisfazione del Comitato

Il Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato” manifesta apprezzamento per “l’inizio dei lavori relativi alla bretella Gagliato – Petrizzi, da tanti anni non solo incompiuta ma abbandonata al degrado”. Il sodalizio, “con lo stesso spirito”, insiste per la realizzazione del tratto Gagliato – 106 e confida, “con tutti i dubbi del caso, nella conclusione rapida, e senza altri rinvii, della vertenza in atto”.