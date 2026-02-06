Trasversale delle Serre, incontro Anas-Comitato: le novità sul completamento dell’opera

Il Comitato “Trasversale delle Serre – Cinquant’anni di sviluppo negato”, nelle persone del presidente Fioravante Schiavello e del presidente onorario Ulderico Nisticò, è stato ricevuto, ieri, nella sede operativa di Vazzano, dai vertici dell’Anas rappresentati dal Responsabile Struttura Anas Calabria Luigi Mupo , dal Responsabile del Procedimento dei lavori di completamento della Trasversale delle Serre Carlo Muscatello e dell’addetta stampa Graziella Polito.

L’incontro, richiesto dal Comitato per fare il punto della situazione sui vari lotti in lavorazione e su quelli da avviare (in particolare dopo la sentenza del Consiglio di Stato sul tratto Gagliato- Soverato), è stato subito convocato dai dirigenti Anas.

La riunione si è rivelata “molto fattiva e concreta”, si sono chiarite le questioni relative ai tratti Vallelonga – Vazzano, superamento del colle Scornari, superamento cimitero di Vazzano e del tratto Gagliato -Soverato.

Nel corso dell’incontro, i tecnici Anas hanno comunicato ai componenti del Comitato lo stato dei lavori con il seguente calendario:

• Lotto superamento colle Scornari: apertura del tratto prevista entro il mese di aprile, molto probabilmente in occasione della Santa Pasqua;

• Lotto superamento Cimitero di Vazzano: apertura prevista entro l’autunno;

• Tratto Vazzano-Vallelonga: consegna dei lavori con apertura dei cantieri prevista in primavera 2026;

• Lotto “Bretella di Petrizzi” e Lotto Gagliato-Soverato: proseguono regolarmente le attività, comprese le operazioni di esproprio, la bonifica degli ordigni bellici e il monitoraggio ambientale.

L’Anas, di fronte alla conclusione definitiva di ogni iter giuridico con la sentenza del Consiglio di Stato, ha informato il Comitato che le coperture finanziarie sono certe e sono già impegnate non rischiando, quindi, di essere trasferite per altri lavori. Gli stessi riguardano le coperture finanziarie per l’intera opera Ionio – Tirreno.

Il Comitato, ringraziando per l’accoglienza e per le cortesi e chiare spiegazioni, ha da parte sua “garantito la massima attenzione, nel solo scopo di ottenere, prima possibile, la realizzazione attesa da decenni di un’arteria così utile e indispensabile a tutto il territorio della Calabria”.