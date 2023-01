Trasversale delle Serre, incidente mortale all’uscita di Spadola: perde la vita un ragazzo di 32 anni

Comincia in maniera drammatica il nuovo anno nell’entroterra vibonese. Un incidente mortale si è verificato sulla Trasversale delle Serre (precisamente sulla bretella per Serra San Bruno all’uscita di Spadola) intorno alle 21.15. Una vettura è andata a finire sul guardrail, ma sono ancora in corso gli accertamenti per verificare la dinamica: le indagini dovranno verificare cosa sia effettivamente successo. Secondo alcune voci, il ragazzo – sceso dalla propria vettura – sarebbe stato travolto da un’altra vettura in corsa. L’incidente è risultato fatale per un ragazzo di 32 anni, mentre una ragazza che era a bordo della macchina ha riportato solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti nell’immediatezza i sanitari del 118 e gli agenti del Commissariato di Serra San Bruno.