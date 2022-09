Trasversale delle Serre, il sindaco di Satriano Chiaravalloti: “Ennesima figuraccia della minoranza consiliare”

“É passato poco più di un mese da quando su giornali, telegiornali e via web la minoranza consiliare del Comune di Satriano annunciava in pompa magna di aver denunciato al Prefetto di Catanzaro, con un documento di 7 pagine, le tantissime illegittimità commesse dall’Amministrazione comunale di Satriano nell’approvazione della delibera consigliare n. 21 del 18/07/2022, chiedendo addirittura lo scioglimento del Consiglio Comunale (?) se la maggioranza non avesse successivamente ritirato l’atto deliberato.

Qualche giorno fa è arrivata la risposta del Prefetto di Catanzaro che ha giudicato l’atto ‘conforme alle vigenti disposizioni normative ed ai principi enunciati da pronunce giurisprudenziali in materia’.

In questo caso, la loro inadeguatezza a svolgere il ruolo di consiglieri di minoranza non la sta evidenziando il sindaco, l’assessore o il consigliere comunale di maggioranza che potrebbero esprimere un giudizio di parte, ma la sta certificando il Prefetto di Catanzaro”.

Il sindaco di Satriano Massimiliano Chiaravalloti si toglie qualche sassolino dalla scarpa e rivendica la bontà delle proprie azioni riguardo agli atti posti in essere e concernenti la Trasversale delle Serre.

“‘L’infausta sorte in cui sono incappati i cittadini di Satriano’ – sostiene il primo cittadino – credo sia il termine adatto per indicare la situazione in cui si trovano oggi quei cittadini che avevano riposto la propria fiducia in Progetto Civico per Satriano e Orizzonte 2030, e che ogni giorno di più si rendono conto di quanto le attuali minoranze siano inadeguate a fare anche solo da minoranza, figuriamoci se avessero fatto da maggioranza! Quasi quasi – conclude – rimpiango (per loro) quei momenti in cui la minoranza scriveva al sindaco, nell’estate 2021, affinché si prodigasse ad acquistare ventilatori per i cittadini a causa del gran caldo”.