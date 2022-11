Trasversale delle Serre, il Comitato scrive a Salvini: “Completare l’opera nel più breve tempo possibile per consentire lo sviluppo”

Il Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato” ha inviato al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini una missiva con la quale è stato richiesto il completamento dell’importante arteria, ritenuta “opera assolutamente necessaria e strategica per la Calabria centrale, idonea ad invertire lo spopolamento delle zone interne delle Serre”.

Nella lettera il presidente Fioravante Schiavello ed il presidente onorario Ulderico Nisticò ribadiscono che l’infrastruttura fu “concepita nel 1968” per congiungere la fascia jonica con quella tirrenica passando per le Serre e che “ad oggi, sono percorribili un tratto dal Comune di Gagliato a Serra San Bruno, nonché qualche disorganico tratto verso la sponda tirrenica, per un totale che può stimarsi in un terzo del percorso ipotizzato”. Quest’ultimo aggettivo viene utilizzato in luogo del termine “progettato” perché “la stessa non riesce a divenire definitiva e cantierabile da decenni” anche se “negli ultimi due anni l’Anas ha mostrato apprezzabile attività a seguito del commissariamento dell’arteria, giungendo all’avvio del procedimento di approvazione del progetto stesso”. L’obiettivo del Comitato è quello di giungere al completamento della Trasversale nel più breve tempo possibile, evitando “rinvii e pastoie”, poiché ciò consentirebbe di dare sfogo alle “potenzialità di sviluppo economico” visto l’inestimabile valore del patrimonio storico e naturale dell’area”.