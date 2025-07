Trasversale delle Serre, il Comitato: “Nuovo intoppo giudiziario, cresce la preoccupazione”

Il Comitato “Trasversale delle Serre – Cinquant’anni di sviluppo negato”, appresa “la notizia di un ulteriore intoppo giudiziario sui lavori del tratto Gagliato-Soverato”, esprime il suo “rammarico per un rinvio che impedirà ogni lavoro per tutto il 2025, e che, sicuramente, causerà altre dilazioni”. “Pur consapevoli che la legge deve fare il suo corso fino all’ultimo grado di giudizio – sostiene il presidente del Comitato, Fioravante Schiavello – non possiamo fare a meno di evidenziare come questo martoriato lembo di Calabria, per un motivo o per un’altro, resti distaccato e in isolamento dalle restanti vie di comunicazione”. La conclusione non può che lasciar trasparire amarezza: “Non ci resta che continuare a rimanere vigili nei confronti di ogni attore della ormai stucchevole vicenda, invita le popolazioni interessate a manifestare la loro legittima preoccupazione”.