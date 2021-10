Trasversale delle Serre, i lavori nel tratto Vallelonga-Vazzano non inizieranno nel 2022

In merito allo stato dell’arte sui lavori dei tratti ancora da completare della Trasversale delle Serre, il Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato” precisa che, “per quanto riguarda il tratto Vallelonga-Vazzano, l’Anas ha chiarito, per non ingenerare attese che poi non potrebbero essere soddisfatte, che pur essendo la progettazione quasi completata, i lavori non potranno avere inizio nel 2022 così come riportato nel comunicato del Comitato stesso. Durante il prossimo anno, infatti, si farà di tutto per definire le procedure della gara d’appalto, bisognevole di precise tempistiche, che saranno abbinate, ove i tempi lo consentiranno, a quelle del lotto Gagliato – 106 jonica (Soverato), nell’intento di effettuare un’unica procedura di gara per entrambi i tratti interessati. Viene confermato invece l’inizio dei lavori nei primi mesi del 2022 dei lotti superamento del colle dello Scornari e del cimitero di Vazzano”.