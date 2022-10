Trasversale delle Serre, Fillea Cgil: “Passi in avanti decisivi, ora avviare le procedure di concertazione preventiva”

La Fillea Cgil Calabria, per bocca del segretario generale dell’Area vasta di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Emanuele Scalzo e del segretario generale Simone Celebre, esprime la propria “soddisfazione nell’apprendere che un ulteriore e decisivo passo è stato compiuto verso il completamento della Trasversale delle Serre”.

Il riferimento è all’avvio delle procedure di affidamento per l’esecuzione dei lavori del lotto “Superamento del cimitero di Vazzano”, nell’ambito dei lavori per il completamento della Trasversale delle Serre, a seguito del bando di gara di valenza comunitaria giunto dopo quello pubblicato il 10 agosto scorso e riguardante il Lotto “Superamento del Colle dello Scornari” le cui offerte sono state presentate entro il 5 ottobre scorso. “Il completamento della Trasversale delle Serre – affermano Scalzo e Celebre – non rappresenta più una chimera. Sono stati approvati i progetti esecutivi relativi ai primi due lotti di questa importantissima e strategica infrastruttura viaria e reperite le somme necessarie alla sua realizzazione, questo ha consentito di bandire le due relative gare d’appalto a valenza comunitaria, e per una di essa si sta già procedendo alla valutazione delle offerte pervenute”. Inoltre, a loro avviso, “è da apprezzare la scelta effettuata da Anas di avviare le procedure di affidamento dei lavori solo a seguito della conclusione della fase di aggiornamento economico del progetto per il caro materiali e di quella del reperimento delle risorse finanziarie aggiuntive occorrenti”.

I due esponenti sindacali ritengono che “la fattiva collaborazione tra il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il commissario straordinario, Francesco Caporaso, abbia reso possibile la conclusione, in tempi rapidi, dell’iter dei progetti che hanno portato alla pubblicazione dei bandi di gara”.

La Fillea CGIL sottolinea di aver “sempre evidenziato come il completamento della Trasversale delle Serre sarà in grado di rendere veloce e più sicuro il collegamento tra il Tirreno e lo Jonio, rappresentando, al contempo, un collegamento strategico e imprescindibile per lo sviluppo economico dell’intera Calabria”. L”auspicio è che “i lavori per il completamento della Trasversale delle Serre possano avviarsi nel più breve tempo possibile, consentendo, così, la creazione di numerosi posti di lavoro e favorendo una ripresa economica, all’interno di un sistema di legalità, trasparenza e sicurezza”. C’è, però, una puntualizzazione: “affinché ciò possa accadere è necessario, sin da subito, avviare le procedure di concertazione preventiva prevista dal Ccpl e di sottoscrizione dei protocolli di legalità tra la Regione Calabria, l’Anas, le aziende chi si aggiudicheranno gli appalti, le organizzazioni sindacali e la Prefettura di Vibo Valentia”.