Trasversale delle Serre, consegnati i lavori del lotto “Superamento del Colle Scornari”

Anas ha consegnato questa mattina, presso la Prefettura di Vibo Valentia, gli interventi relativi al Lotto “Superamento del Colle dello Scornari”, nell’ambito dei lavori per il completamento della Trasversale delle Serre. Alla sottoscrizione, hanno presenziato, il prefetto Roberta Lulli, il procuratore della Repubblica Camillo Falbo, il questore Cristiano Tatarelli, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Massimo Ghibaudo, il sindaco di Vazzano Vincenzo Massa, il direttore Tutela Aziendale Anas Maria Dolores Rucci, il responsabile della Struttura Anas Calabria e commissario straordinario per il completamento della Trasversale delle Serre Francesco Caporaso, oltre a rappresentanti delle Forze dell’Ordine, e Organizzazioni sindacali.

Questa prima fase dei lavori, avviati da Anas in qualità di soggetto attuatore, rappresenta un primo passo per la realizzazione di un’importante infrastruttura viaria, per la quale, lo scorso 6 dicembre, Anas, Prefettura e Organizzazioni sindacali, hanno stipulato un protocollo di legalità per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata secondo le direttive del comitato di coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari presso il Ministero dell’Interno.

L’intervento, per un investimento complessivo di circa 27,5 milioni di euro, riguarda la costruzione del lotto “Scornari” e si configura come il prolungamento del già realizzato lotto di “Fondo valle del Mesima”. L’opera consentirà, tra l’altro, di superare gli attuali disagi alla circolazione connessi alla presenza di un’inadeguata viabilità, riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza rispetto a quelli attuali unitamente all’incremento degli standard di sicurezza stradale e del confort di guida.

Il tracciato, il cui sviluppo complessivo è di circa 1,5 km, comprende la realizzazione di una galleria artificiale della lunghezza di circa 370 m, oltre che altre opere d’arte minori costituite da manufatti di sostegno, muri in terra rinforzata, interventi di protezione delle scarpate e sistemi di regimentazione idraulica.