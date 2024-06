Trasversale delle Serre, colpi di arma da fuoco al cantiere di Vazzano. Cisl Magna Grecia e Filca: “Episodio inquietante”

“Abbiamo appreso con grande preoccupazione e sconcerto del grave atto intimidatorio diretto contro il cantiere Anas della Trasversale delle Serre nel territorio di Vazzano, dove la scorsa notte un uomo a volto coperto avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Auspichiamo che magistratura e forze dell’ordine facciano al più presto piena luce su questo inquietante episodio, che colpisce non solo le imprese impegnate nel cantiere e la serenità dei lavoratori, ma rappresenta simbolicamente un attacco allo sviluppo infrastrutturale del territorio, che qualcuno tenta ancora di soffocare sotto una cappa di paura e insicurezza”. È quanto affermano il segretario generale della Cisl Magna Grecia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Daniele Gualtieri e il segretario della Filca Cisl Calabria Christian Demasi. “Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutti i lavoratori coinvolti e alle loro famiglie – proseguono – e il nostro sostegno a tutti coloro che lavorano perché la Calabria prosegua sulla strada della legalità e dello sviluppo, rigettando con forza le manifestazioni di violenza e arroganza criminale. Auspichiamo che a breve si possa lavorare all’organizzazione di una apposita riunione in Prefettura, con le istituzioni e le parti sociali, per tenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza nella realizzazione di queste importanti opere pubbliche e rafforzare le attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminali”.