Trasporto scolastico per studenti con disabilità: la Giunta Comunale di Rosarno approva le linee di indirizzo per i contributi 2025

La Giunta Comunale di Rosarno, guidata dal sindaco Pasquale Cutrì, con un provvedimento approvato all’unanimità, ha adottato le linee di indirizzo per l’utilizzo del contributo assegnato con Decreto Interministeriale del 21 marzo 2025 finalizzato al potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.



Le somme saranno utilizzate per concedere voucher o contributi economici forfettari alle famiglie che

organizzano autonomamente il trasporto dei propri figli con disabilità privi di autonomia, migliorare e

ampliare il servizio comunale gratuito di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità certificata e

destinare ulteriori risorse al trasporto di studenti verso centri di riabilitazione.

Per la prima volta, il Comune di Rosarno destina risorse specifiche al trasporto degli studenti con disabilità

verso i centri di riabilitazione, garantendo così continuità educativa e terapeutica anche al di fuori

dell’ambito scolastico.

Il sindaco Cutrì ha sottolineato come questa misura si inserisca in un più ampio percorso di

rafforzamento del welfare locale e di vicinanza reale ai cittadini: “Stiamo lavorando per costruire una

Rosarno più solidale, dove nessuno si senta escluso o abbandonato. Questo contributo è un segnale concreto della nostra volontà di accompagnare le famiglie più fragili, sostenendole nei bisogni quotidiani e restituendo dignità e serenità a chi spesso deve affrontare più ostacoli degli altri.”

L’Ufficio Pubblica Istruzione, diretto da Concettina Colarco, è incaricato di predisporre gli atti necessari all’attuazione dell’intervento, compresa la pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande e la definizione della platea dei beneficiari.

