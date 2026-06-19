Trasporti, PD: “La Locride ai margini del trasporto ferroviario”

“Il partito condivide e sostiene la denuncia del sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito, circa la grave penalizzazione della Locride nell’offerta ferroviaria estiva di Trenitalia”. Lo afferma, in una nota, il Pd Calabria, che evidenzia l’ennesima disparità territoriale a danno della fascia ionica reggina. “Sul versante tirrenico – continua la nota – si registrano nuove fermate e collegamenti aggiuntivi. Invece, lungo la tratta Reggio Calabria-Catanzaro Lido manca il dovuto potenziamento del servizio estivo. Per la Locride, vi sono solo interventi marginali sugli orari, del tutto insufficienti rispetto ai bisogni di residenti, lavoratori, studenti e turisti”. Secondo il senatore Nicola Irto, segretario del PD Calabria, “la proposta di ulteriori collegamenti formulata del sindaco Zito raccoglie i bisogni del territorio e non può essere ignorata o respinta”.

“La Locride – continua il parlamentare – ha diritto a collegamenti ferroviari frequenti ed efficienti, che consentano di raggiungere i principali snodi regionali e nazionali. Il trasporto pubblico, specie in una regione complessa come la Calabria, ha bisogno di una programmazione equilibrata e di attenzione verso tutti i territori”. “La Regione Calabria chiarisca quali richieste abbia rivolto a Trenitalia e per quale motivo la fascia ionica sia stata ancora una volta sacrificata. È urgente – conclude la nota dei dem calabresi – risolvere il problema”.