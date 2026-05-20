Trasporti e infrastrutture in Calabria, il 5 giugno a Corigliano-Rossano iniziativa pubblica del M5S

Si terrà il prossimo 5 giugno a Corigliano-Rossano presso la “Cittadella dei bambini e dei ragazzi” l’iniziativa pubblica promossa dalla Deputata e vicepresidente M5S Vittoria Baldino sul tema dei trasporti, delle infrastrutture in Calabria e sulla messa in sicurezza del territorio. L’incontro sarà un momento di confronto politico e istituzionale sui ritardi infrastrutturali della regione, sul diritto alla mobilità dei cittadini, sulle prospettive di sviluppo del territorio e sul dissesto idrogeologico. Sulle priorità reali, dunque, di una regione che continua a pagare ritardi storici, isolamento e fragilità del territorio.

L’incontro sarà introdotto da Anna Laura Orrico, Deputata e Coordinatrice regionale del M5S. Ad intervenire saranno: Sergio Costa, vicepresidente della Camera ed ex ministro dell’Ambiente; Barbara Floridia, senatrice e presidente della Commissione Vigilanza Rai; Agostino Santillo, Deputato e vicepresidente della Commissione Ambiente; Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni; Daniele Leonardi, consulente in mobilità sostenibile, infrastrutture e trasporti; Pasquale Tridico, capodelegazione del M5S al Parlamento Europeo. A moderare il confronto sarà Vittoria Baldino, deputata e vicepresidente M5S.

<L’iniziativa nasce dalla volontà di aprire una discussione seria e concreta sulle grandi criticità che la Calabria continua a vivere sul fronte dei collegamenti ferroviari, stradali, portuali e della mobilità interna. Non si può continuare a parlare di opere faraoniche come il Ponte sullo Stretto mentre interi territori calabresi restano privi di infrastrutture essenziali, collegamenti efficienti e opere di messa in sicurezza troppo spesso affrontate con annunci e propaganda anziché con una reale programmazione strategica>, sottolinea Baldino.

“Nel corso dell’iniziativa sarà affrontato anche il tema del dissesto idrogeologico, tornato drammaticamente al centro dell’attenzione dopo i recenti episodi di esondazione del Crati e le pesanti criticità che continuano a colpire numerose aree della regione. Un’emergenza che impone investimenti immediati nella prevenzione, nella manutenzione del territorio e nella sicurezza delle comunità locali”, continua la parlamentare.

L’incontro sarà aperto ad amministratori locali, associazioni, rappresentanti del mondo produttivo e cittadini.