Trasporti, da oggi in Calabria è in servizio un nuovo treno Pop

“Sono veramente soddisfatta nell’annunciare che da oggi è in servizio un nuovo treno Pop di Trenitalia in Calabria.

La consegna, da parte del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) di un ulteriore treno, fa salire a cinque il numero di mezzi ferroviari di ultima generazione sulle linee elettrificate della Cosenza- Reggio Calabria, Paola-Sapri e Melito Porto Salvo-Reggio Calabria, per un totale di 14 collegamenti al giorno. Con questo incremento si ottengono ricadute positive sia nella qualità del servizio offerto ai viaggiatori, sia per l’intero indotto sul territorio. Continueremo a lavorare in sinergia con Trenitalia perché è mio obiettivo ridurre al massimo il gap nei trasporti nella nostra regione e favorire il processo di modernizzazione della flotta ferroviaria, individuando soluzioni innovative, ma soprattutto efficaci, che facilitino la vita dei cittadini”. È quanto dichiara l’assessore regionale ai Trasporti, Emma Staine, che ha anche anticipato l’imminente arrivo di un ulteriore nuovissimo treno che servirà la tratta Ionica.