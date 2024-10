Trasporti, costi e carenze di corse mettono in difficoltà le famiglie: Di Bella scrive alla Regione

Diverse famiglie di Dinami sono in difficoltà a causa della precarietà dei collegamenti (la fine delle lezioni per gli studenti è fissata per le 16 nelle giornate di lunedì e giovedì) e dei prezzi degli abbonamenti mensili (93 euro).

È questa la situazione che è stata esposta da una delegazione di genitori al sindaco Nino Di Bella. Nel corso dell’incontro è stato anche auspicato un “aiuto” dalla Regione Calabria e dalla ditta che gestisce questi trasporti.

Ascoltate le rimostranze, il primo cittadino ha provveduto ad inviare una missiva agli assessori regionali Rosario Varì e Gianluca Gallo rilevando “la necessità di istituire una corsa bis gestita dalla GBV S.r.l. per il trasporto degli studenti residenti nei territori di Dinami, Monsoreto e Melicuccà”. Di Bella ha motivato la richiesta con “l’esigenza di garantire un adeguato servizio di trasporto pubblico locale per il rientro pomeridiano degli studenti che frequentano gli istituti scolastici superiori di Vibo Valentia” specificando che “attualmente, il servizio di trasporto esistente non risulta sufficiente a coprire le necessità degli studenti, causando disagi significativi alle famiglie e agli stessi studenti”. Ad avviso del sindaco, “l’istituzione di una corsa bis permetterebbe di migliorare notevolmente la qualità del servizio offerto, assicurando un rientro a casa più agevole e sicuro per tutti gli studenti coinvolti”. L’obiettivo è infatti quello di “garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e rispondente alle esigenze della nostra comunità”.