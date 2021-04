Trasporti, continui disagi per i cittadini calabresi: la denuncia di demA

Questa mattina sulla linea ferroviaria ionica uno dei primi treni regionali del mattino tra Reggio Calabria e Catanzaro, quotidianamente utilizzato da moltissimi pendolari, è stato costretto a fermarsi alla stazione di Bianco e a far scendere alcuni passeggeri con gravi disagi e conseguenti attimi di caos e di tensione. Questo poiché circolante con una sola vettura insufficiente ad ospitare persino i normali abbonati e per via delle stringenti normative Covid a tutela della salute dei viaggiatori e del personale ferroviario.



“Non è il primo né l’ultimo disagio . lamenta demA Calabria – che i pendolari calabresi vivono ormai da decenni, ma oggi è ancor più grave non solo per via della situazione sanitaria, ma anche perché il contratto di servizio regionale parla chiaro e non vi possono essere giustificazioni a carenze strutturali rispetto alla circolazione dei treni. In attesa del nuovo materiale previsto in arrivo nei prossimi mesi e del completamento dell’elettrificazione dell’intera linea ionica la Regione, che paga profumatamente il servizio, deve pretendere che il diritto alla mobilità e alla salute vengano garantiti sempre e comunque”.

“Chi si sposta, e in particolar modo chi è costretto a farlo per lavoro o per necessità, non può vivere – contestano i rappresentanti calabresi di demA – un continuo e colpevole disagio, per colpe ovviamente non proprie”.