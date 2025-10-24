Trasferta insidiosa a Castellaneta per la Redel

Domenica alle 18 la Redel Reggio Calabria affronterà in trasferta il Castellaneta, una neopromossa certamente insidiosa. Alla vigilia della partita il tecnico neroarancio Giulio Cadeo traccia un bilancio, cauto, ma ottimista della situazione.

“Stiamo un po’ meglio. Gli infortunati stanno recuperando. Chiaramente non sono ancora al pieno delle loro capacità, però diciamo che c’è un miglioramento”.

Sulla trasferta pugliese Cadeo prosegue.

“Castellaneta è una squadra agguerritissima, che gioca bene, con tante qualità nei vari ruoli. Ormai ce lo stiamo ripetendo che non c’è nessuna squadra da sottovalutare. Un palazzetto non facile, dove la tifoseria si fa sentire ed è molto vicina. A prescindere dalle insidie, dovremo andare in campo come sempre per vincere”.

Uno sguardo al campionato, con Matera che comanda la classifica.

“È ancora presto. I campionati hanno tanti momenti. Adesso è il momento sempre di crescere, di lavorare, di costruire qualcosa per i momenti più importanti. L’importante è mantenere sempre un nucleo, consapevoli degli obiettivi nel lunghissimo periodo”.

L’importanza del gruppo.

“La cosa più importante è che si giochi per i compagni. Davanti a tutto c’è la squadra, c’è la società e l’obiettivo che ci si è posto all’inizio della stagione. Bisogna lasciar da parte gli egoismi e mettere in campo l’altruismo, senza nulla togliere alle qualità dei giocatori, che devono esprimersi. Si vince e si perde tutti insieme”.