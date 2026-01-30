Trasferta contro una delle avversarie di sempre per la Domotek Volley Reggio Calabria

Alle 18 di sabato 31 gennaio la Domotek Volley gioca d’anticipo.

Trasferta complicata contro una delle avversarie “di sempre” sin dalla genesi del club.

Avversaria di Coppa in B, avversaria di Coppa Italia “Del Monte” in questa stagione, in amichevole ed in campionato.



Si gioca al Palasport Municipale di Vinchiaturo in provincia di Campobasso.

La Domotek capolista è l’ospite della Energy Time Spike.

Amaranto in vetta, con il morale alto, forti anche della qualificazione in Coppa e del big match vinto a Castellana, due settimane fa.

Sette vittorie consecutive e ambizione di consolidarsi in vetta, anche perché, la formazione pugliese insegue ad un solo punto di distanza dopo la vittoria casalinga contro Sabaudia.

Campobasso, invece, vuole rialzarsi dopo la sconfitta contro la quotatissima Joy di Gioia del Colle subita nel turno scorso.

I molisani, dopo aver conquistato l’accesso al primo turno di Coppa Italia “Del Monte” (giocata e persa contro gli amaranto) hanno 19 punti in classifica a soli due punti dal terzo posto.

Valchinov, classe 2004, è la stella che gioca alla grande accanto a Morelli, Arienti, Graziani sotto la guida di mister Bua. Arbitreranno la sfida Giuseppe Resta e Luigi Pasciari.

Partenza super in campionato, bloccata strada facendo, per la prima volta proprio da Capitan Laganà e soci.

Classica diretta sul canale YouTube di LegaVolley.