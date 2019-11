Tragico scontro tra una moto ed un’auto: muore un ragazzo

Ha perso la vita a 24 anni anni proprio alla vigilia della “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada”.



Destino amaro per un giovane reggino che, nella tarda serata di ieri, era a bordo della sua moto quando, in via Modena nella città dello Stretto, si è scontrato con una utilitaria. La violenza dell’impatto ha reso vani i soccorsi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti gli agenti della Polizia per ricostruire la dinamica del triste evento.

Il ragazzo, appassionato delle due ruote, amava anche il rugby e la fotografia.