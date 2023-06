Tragico incidente sulla Trasversale delle Serre: perdono la vita due persone

Una serie infinita di drammatici eventi tormenta da diversi anni la comunità delle Serre. Tragici incidenti che gettano nello sconforto le famiglie delle vittime, spesso giovani, che su quella che doveva essere la strada della speranza perdono invece la vita.

Quando mancavano pochi minuti alle 4, la Trasversale delle Serre si è trasformata nuovamente in teatro di morte. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, Nicola Callà, di 60 anni, e Bruno Vavalà, di 23 anni, entrambi di Serra San Bruno, stavano spingendo la propria vettura, rimasta in panne, nei presi dell’uscita di Simbario quando sono stati travolti da un’altra auto. Uno dei due è stato sbalzato sotto un cavalcavia. I due facevano parte di una comitiva di 5 persone che stava rientrando da un matrimonio nel Reggino. L’impatto è stato fatale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, che hanno provveduto ad avviare le indagini.

Quattro anni addietro sulla Trasversale si spense l’esistenza di tre giovani di Soriano Calabro che rientravano da Soverato, località raggiunta nelle serate d’estate per via del suo clima di festa, mentre la sera dello scorso Capodanno era stato un 32enne ad essere investito senza possibilità di scampo. Seguono aggiornamenti.