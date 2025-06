Tragico incidente sulla Trasversale delle Serre: morta una donna, tre feriti

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale, è intervenuta dalle ore 21:45 circa di oggi per un grave incidente stradale verificatosi lungo la SS713 “Trasversale delle Serre”, in prossimità dello svincolo per il comune di Argusto.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture: una Fiat Panda e una Volkswagen Tiguan. Il bilancio dell’incidente è purtroppo grave: una donna ha perso la vita, mentre tre persone risultano ferite, di cui una in condizioni gravi. Quest’ultima è stata estratta dalle lamiere grazie all’intervento del personale vigilfuoco. Illesi, fortunatamente, due bambini presenti a bordo di uno dei veicoli.

I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 e successivamente trasportati in ambulanza presso le strutture ospedaliere di competenza.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di legge e per l’avvio degli accertamenti utili a ricostruire la dinamica del sinistro.

Il tratto della SS713 interessato dall’incidente è attualmente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto altresì a mettere in sicurezza i veicoli e l’area dell’impatto.