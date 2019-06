Un gravissimo incidente si è verificato alle prime luci dell’alba nel tratto spadolese della Trasversale delle Serre. L’impatto fatale ha coinvolto un furgone e una Golf: tre ragazzi di Soriano Calabro hanno perso la vita, un quarto è stato trasportato in preoccupanti condizioni in elisoccorso in un ospedale capace di trattare il caso.

Oltre al personale del 118, sul luogo dell’incidente sono giunti, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno ed i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.