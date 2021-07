Tragico incidente sulla strada statale 106: due ragazzi perdono la vita

Un ragazzo di 23 anni ed una ragazza di 17 anni hanno perso la vita a seguito di un incidente avvenuto nella notte sulla strada statale 106, a sud di Corigliano-Rossano. Le due vittime erano a bordo di una Fiat 500 che si è scontrata con un Suv Bmw, il cui conducente è stato poi trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato i corpi e messo in sicurezza l’area, e i Carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico impatto. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per scoprire l’esatta causa del decesso.