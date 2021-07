Tragico incidente in Calabria: giovane centauro muore schiantandosi con la moto contro un muro

È stato fatale per un 28enne di Strongoli l’impatto contro un muro sulla strada provinciale 53, che porta a Casabona. Il giovane si è schiantato con il suo scooter 125 nel corso della notte. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del centauro. Probabile che il decesso sia avvenuto sul colpo. I Carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’incidente.