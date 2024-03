Tragica escursione in Calabria, giovane scivola in un dirupo e muore

Squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Melito Porto Salvo e unità del Nucleo SAF della sede Centrale sono state impegnate dalla serata di ieri sino al pomeriggio di oggi per un soccorso a una persona in località Ghorio di Rogudi. Un 23enne durante una escursione in compagnia di altri tre coetanei era infatti scivolato in un dirupo impervio. I Vigili del Fuoco, allertati dai Carabinieri, una volta giunti sul posto si sono adoperati alla ricerca del giovane lungo la scarpata. Lo stesso è stato individuato e raggiunto ma, purtroppo, è stato riscontrato che era privo di vita. Questa mattina, alle prime luci dell’alba, valutata l’estrema difficoltà a risalire la scarpata, su richiesta della Sala Operativa di Reggio Calabria, è stato attivato il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme che ha provveduto all’invio dell’elicottero Drago VF62 per il recupero con barella vericellata della salma. Il corpo del giovane, recuperato dal personale elisoccorritore dei Vigili del fuoco, è stato trasferito con mezzo aereo nel porto di Saline Joniche, nel comune di Montebello Jonico, ed affidato alle Autorità locali.