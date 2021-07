Tragedia in Calabria: insegnante si lancia dal balcone e muore

Risveglio nel dolore per Cosenza. Stamattina, pochi minuti dopo le 8, un’insegnante di 50 anni si è lanciata nel vuoto facendosi cadere dal balcone della sua abitazione. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La donna, descritta dai residenti del quartiere come riservata e perbene, non avrebbe fatto intuire quello che poi è accaduto.