Tragedia di Cutro, Potere al Popolo Calabria aderisce all’appello alla mobilitazione continua lanciata dalla Rete 26 febbraio

Potere al Popolo Calabria aderisce all’appello alla mobilitazione continua, fino all’accertamento delle responsabilità politiche ed istituzionali per la tragedia di Cutro, lanciata dalla Rete 26 febbraio.



La società civile calabrese, rappresentata da associazioni del Terzo Settore, sindacati, associazioni politiche e di promozione sociale, si è stretta in solidarietà con le famiglie dei migranti naufragati sulla costa ionica, rendendosi disponibile da subito ad azioni di aiuto concreto, attraverso donazioni di tutto il necessario, dal vestiario, all’ospitalità, alle cure e perfino ai loculi necessari per le salme non riconosciute da alcun parente.

Potere al Popolo, pertanto, sarà presente in tutti i sit-in organizzati davanti alle Prefetture di Crotone, Reggio Calabria e Vibo il 4 Marzo alle 15.