Traffico di sostanze stupefacenti, eseguito un ordine di carcerazione a Soriano Calabro

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro nei confronti di un uomo già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il provvedimento scaturisce da una sentenza divenuta irrevocabile per reati in materia di sostanze stupefacenti, tra cui la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e plurimi episodi di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, accertati tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. L’interessato dovrà espiare la pena residua di 8 anni, 3 mesi e 21 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Vibo Valentia, come disposto dall’Autorità giudiziaria procedente.