Traduzioni specializzate: cosa sono e perché sono importanti per le aziende?

Con la progressiva internazionalizzazione dei mercati e la crescita degli scambi interculturali, sono molti i settori collaterali che hanno conosciuto una notevole espansione; uno di questi è senza ombra di dubbio il settore delle traduzioni specializzate (anche traduzioni specialistiche); con questa espressione si fa riferimento alle traduzioni di tutti questi testi che non appartengono al genere letterario, ma che sono invece relativi a settori specialistici, come per esempio l’economia, l’informatica, il diritto, la medicina, la farmacologia, la biologia e via discorrendo.

Traduzioni specializzate: un settore complesso

Quello delle traduzioni specializzate è un settore particolarmente complesso edelicato e, come vedremo, è un ambito che richiede competenze linguistiche e specialistiche fuori dal comune. Dal momento che i testi specialistici sono rivolti a utenti esperti che hanno una notevolissima competenza in una determinata disciplina, una traduzione erronea o comunque non particolarmente accurata si trasformerebbe in un danno di immagine di non poco conto, senza contare che in determinati settori (si pensi per esempio testi medici e farmaceutici) si possono avere ripercussioni gravi perché entriamo in ambiti che riguardano la salute pubblica.

In altri termini, se nelle traduzioni relative al genere letterario è consentito (e talvolta necessario), ovviamente entro certi limiti, un minimo di libertà nella traduzione (difficile che un testo letterario sia pedissequamente tradotto dalla prima all’ultima parola), in una traduzione specializzata non c’è spazio per traduzioni che possano portare a dubbi interpretativi. Stiamo infatti parlando di traduzioni tecniche in cui l’accuratezza, la precisione e il rigore scientifico sono imprescindibili. Il termine “tecniche” non inganni; anche in questi testi è necessaria una certa dose di creatività (la cosiddetta transcreation); esistono infatti, anche in ambito tecnico-scientifico, espressioni nella lingua di partenza che non possono essere tradotte alla lettera.

Perché le traduzioni specializzate sono importanti per le aziende?

Le traduzioni per aziende sono fondamentali nel caso in cui un’impresa voglia internazionalizzare il proprio business; si pensi, solo per fare alcuni esempio a traduzioni di manuali e cataloghi, siti web, corsi e-learning oppure a traduzioni in settori quali quello alimentare, quello informatico, quello finanziario, quello del settore moda e via discorrendo.

Presentarsi sul mercato con traduzioni impeccabili relative ai propri prodotti è sicuramente fondamentale per acquisire uno status di impresa di livello internazionale.

Traduzioni per aziende: quali sono le lingue più richieste

Il mercato è ormai globalizzato e i servizi richiesti riguardano vari idiomi; fra le traduzioni per aziende maggiormente richieste si ricordano in particolare quelle in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, arabo, turco, cinese e giapponese.