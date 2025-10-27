Tradizioni, storia e natura: “Megalithos Festival 3.0” fa riscoprire le meraviglie di Nardodipace

L’Amministrazione comunale di Nardodipace, guidata dal sindaco Romano Loielo insiste nella sua azione volta al “rilancio turistico del territorio” nella piena persuasione che “l’area delle Serre, e in particolare Nardodipace, ha tantissimo da offrire ai cittadini del mondo ma è assolutamente indispensabile far conoscere la straordinaria offerta”.

Quest’anno il “Megalithos Festival 3.0”, rassegna di promozione turistica giunta oramai alla terza edizione e basata sulla più ampia diffusione dell’immagine e della conoscenza dei Megaliti e dell’antico borgo del Vecchio Abitato, è stato ricco di eventi di straordinaria portata che hanno impegnato principalmente l’Amministrazione comunale, la Pro Loco e l’associazione APS “Cassari – Credere per Crescere”, oltre a numerosi altri partner che hanno collaborato per la buona riuscita di ogni manifestazione, sin dai primi giorni di agosto, sino alla giornata di ieri in cui si è celebrata l’edizione autunnale del Megalithos in sinergia anche con l’associazione APS “Altri Orizzonti” di Reggio Calabria. In una giornata meravigliosa l’evento di ieri ha visto la partecipazione di tantissimi escursionisti della APS “Altri Orizzonti”, nonché di altre associazioni amanti della natura, provenienti da quasi tutte le provincie calabresi, con particolare riguardo a Reggio Calabria, con un programma ricco di cultura, di tradizioni e di gastronomia. Alle 11 il folto gruppo di visitatori, accompagnati da Loielo e dal presidente del Consiglio comunale, Piero Tassone, ha potuto visitare le straordinarie opere di Pietro Cascella presenti nella chiesa di Nardodipace capoluogo, per poi dirigersi verso i due siti dei Megaliti dove, grazie ai puntuali racconti della esperta guida turistica Graziella Carè, ha potuto immergersi nell’affascinante leggenda del mondo dei pelasgi, autori delle opere granitiche che da circa seimila anni campeggiano sul monte Palella di Nardodipace.

L’escursione è proseguita per circa tre chilometri alla volta del Vecchio Abitato, passando per l’antico sentiero che si snoda nei boschi e realizzato almeno due secoli fa dagli abitanti del vecchio borgo per potersi recare al pianoro di Ciano, dove sorge, attualmente, la sede comunale e sino agli anni cinquanta meta di pascolo estivo degli allevatori locali.

L’arrivo delle decine di escursionisti al Vecchio Abitato è stato accolto con musica tradizionale e degustazione di prodotti tipici locali, dolci e una infinita castagnata, il tutto grazie all’impegno della Pro Loco con la collaborazione della APS Cassari e di numerosi cittadini.

Nardodipace ha tanto da offrire, è un mondo tutto da scoprire, immerso in una natura ancora incontaminata in grado di allietare gli animi dei visitatori, facendoli sentire a stretto contatto con la natura, con le tradizioni contadine, le antiche leggende e la grande umanità e accoglienza che caratterizza la popolazione locale.