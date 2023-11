Tracciato Alta Velocità, Rogolino (OrSa) lancia il guanto di sfida: “Interessi della collettività non possono essere sacrificati per interessi localistici”

“Siamo soddisfatti nel constatare che dopo tre anni di denunce oggi tutti prendono coscienza che gli interessi dell’intera collettività non possono e non devono essere sacrificati per interessi localistici e di campanile”. La riflessione di Vinenzo Rogolino, Segretario Confereale OrSa Calabria, prende le mosse da una constatazione che, a queste latitudini, è solo apparentemente scontata, e, invece, merita sempre di essere rimarcata con la dovuta attenzione. “Al di là delle tante dichiarazioni inesatte rilasciate dai soliti tuttologi, politici e associazioni comprese, il sindacato OrSA Confederale Calabria – mette in guardia il tenace dirigente – non intende abbassare l’attenzione. Il rischio, scongiurato grazie all’intervento del ministro dei Trasporti Salvini, ancora è in agguato.

Infatti che riprenda il “Dibattito Pubblico” così come annunciato dal professore Roberto Zucchetti consulente della struttura tecnica di missione del MIT ci trova in piena sintonia e come sempre più che presenti e allarmati per i numerosi interventi letti a favore del contestato tracciato via Pollino.

Fummo gli unici sindacalisti a partecipare (vedi Domenico Semina) qualche anno addietro ai vari incontri programmati dal Dibattito Pubblico e in tale contesto ci siamo sempre confrontati con docenti di altissimo livello come il professor ingegner Vincenzo Italia di Catanzaro. Fu quella la molla che ci fece assumere una netta e chiara posizione nel contestare il tracciato che voleva l’asse Praia-Tarsia-Cosenza. Per fortuna ci furono altri docenti di spicco come il professor ingegner Russo dell’Università Mediterranea a sostenere la stessa identica posizione.

Uno sparuto gruppo minoritario che trovò anche nel Comitato Santo Marco di Paola ( Crocicchio) un valido e casuale alleato”. Oggi assistiamo – osserva con acume il massimo esponente di OrSa Calabria – a numerose uscite pubbliche sull’argomento, soprattutto da parte di certa politica campanilistica che difende la scelta del tracciato cosentino, ma alla stessa maniera registriamo molta timidezza nei rappresentanti reggini e catanzaresi (Comuni-Regione-Deputazione) che non riescono a imporsi a favore di scelte che devono tutelare l’intero territorio regionale e non solo alcune province. Noi, così come fatto in questi anni e non certamente negli ultimi giorni, continueremo a vigilare, vogliamo capire quando partiranno gli altri lotti, i tempi di realizzazione e soprattutto come si espliciterà il tracciato. Inoltre, nel ricordare il gravissimo incidente occorso in queste ore sulla linea jonica, dove hanno perso la vita una collega capo treno e un giovanissimo camionista oltre a numerosi feriti, auspichiamo che si proceda al più presto con una seria programmazione di soppressione di tali passaggi a livello e di messa in sicurezza avanzata di tutta quella tratta ferroviaria. A parte la determinazione apprezzabile del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture dobbiamo fare i conti con interessi di cordata”. Spazi per prenderci in giro – lancia il guanto di sfida Vincenzo Rogolino – vi garantiamo non ce ne sono e non lo permetteremo”.