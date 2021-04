Tracciabilità rifiuti, “chi differenzia va premiato”: la Regione detta la linea

«Un passaggio fondamentale per capire chi riesce a differenziare e chi invece è inadempiente. Dobbiamo essere uniti e capire che il nostro futuro non dipende dagli altri, ma da noi».

È quanto ha dichiarato oggi l’assessore all’Ambiente della Giunta regionale, Sergio De Caprio, durante la presentazione – che si è svolta nella sala Verde della Cittadella “Jole Santelli” – di MySir, sistema di banche dati per la tracciabilità dei rifiuti e delle raccolte differenziate.

Presenti i dirigenti e i funzionari regionali che si occupano della pianificazione e della gestione dei rifiuti urbani e una rappresentanza di sindaci calabresi, insieme al Conai e alla sezione catasto rifiuti dell’Arpacal.

«In questo modo – ha aggiunto De Caprio –, renderemo premiale il meccanismo della raccolta differenziata e potremo aiutare chi rimane indietro. Finalmente, la Calabria raggiunge una normalità e l’unica strada attraverso la quale poter arrivare a discariche zero».



IL PROGRAMMA DI AVVIO

Il sistema MySir è gratuito per amministrazioni e cittadini e garantisce l’aggiornamento dei dati in tempo reale. Nei prossimi giorni, la Regione farà tutti gli adempimenti necessari e invierà una lettera specifica ai Comuni calabresi.

Per l’implementazione del progetto si utilizzeranno strumenti come personal computer, connessioni internet, lettori di QrCode, connessioni mobili per gli incontri presso le amministrazioni e palmari.

L’hardware necessario è quello normalmente utilizzato negli uffici. Non sono necessarie installazioni di software aggiuntivi.