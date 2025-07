“Tracce di futuro. Storia di una disabilità apparente”: il romanzo di Daniela Rabia contro pregiudizi e superficialità

“Tracce di futuro. Storia di una disabilità apparente”, Pellegrini editore è la quindicesima opera di Daniela Rabia. Un romanzo il cui protagonista, senza nome, vive sui treni e osserva quanto scorre fuori dal finestrino e le persone che gli siedono vicino. Le tracce di futuro sono il futuro che egli immagina di lasciare attraverso il presente, la disabilità fisica invece è un grimaldello contro i pregiudizi… Il testo è arricchito da due prefazioni di spessore quella del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e della coordinatrice dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere Giusy Pino. Rabia pubblica ancora una volta con la casa editrice cosentina: Pellegrini con Sara, Marta, Walter Pellegrini, Lino Palermo Stefania Chiaselotti e Francesco Kostner. Ancora una volta l’ambientazione è in Calabria. Una storia già disponibile sul sito www.pellegrinieditore.it e a breve in tutte le librerie. Scrivere tanto è un dono forse ma anche stando alle parole dell’autrice un tentativo di ricucire i pezzi di vita sparsi nel tempo. Afferma la scrittrice: “Se potessi scegliere non scriverei un rigo e mi godrei la vita, ma la vita non me lo permette mai data la sua problematicità e la mia sensibilità che la incrocia, e allora sto sempre con la penna e il quaderno, col pc, col registratore per carpire i miei pensieri, sperando di liberarli in scrittura”.