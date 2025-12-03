“Tracce di futuro. Storia di una disabilità apparente” di Daniela Rania si classifica al secondo posto al Premio di letteratura e teatro “Città di Valenzano”

Al Premio di letteratura e teatro “Città di Valenzano” (Bari) si classifica al secondo posto “Tracce di futuro. Storia di una disabilità apparente”, Pellegrini, di Daniela Rabia. La scrittrice catanzarese ha trattato nel romanzo la tematica della disabilità fisica.
Il suo protagonista viaggia sui treni per sentirsi uguale agli altri essendo seduto come tutti. Un racconto tratto dal testo ha già vinto un premio a Lucca.
“Il romanzo – dichiara l’autrice – mi ha fatto introdurre mentalmente nel mondo della disabilità facendomi capire quante cose diamo per scontate che ad altri vengono negate: una passeggiata, ad esempio. La vita sta sempre nelle piccole cose ma lo scopriamo quando le perdiamo”. Proprio oggi ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità.