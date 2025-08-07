Tra sogno e realtà: la Nuova Medimo Oratori e Nanà Gilbert mettono le ali a Dinami

“La gente come noi non molla mai”. Ha ragione Nanà Gilbert quando invita tutti ad accorrere all’evento organizzato per lunedì 11 agosto, alle 20.30, presso la Villa comunale di Melicuccà di Dinami. La serata, infatti, non rappresenta solo un momento ludico e culinario, in cui si mescoleranno sorrisi e divertimento, ma costituisce un messaggio valido per tutti coloro che vogliano far rinascere la propria comunità. L’iniziativa “Insieme per fare… squadra”, promossa dall’Asd Nuova Medimo Oratori si rivolge a tutte le fasce d’età e punta a rafforzare i legami ed il senso di unione: un obiettivo che il potere dello sport rende più facile da raggiungere. Il programma prevede musica e panini con salsiccia, peperoni, patate o porchetta e propone l’incontro con Nanà Gilbert, il ragazzo fuggito dalla schiavitù in Libia per arrivare in Italia e diventare calciatore in Serie D. Non solo: detiene il record del mondo di palleggi ed è un po’ una star di TikTok. Racconterà la sua storia, darà fiducia a chi insegue una speranza, un sogno o semplicemente una vita migliore. In più, saranno date informazioni sulla nuova stagione, ormai alle porte, della Scuola calcio: in questo mese ci saranno open day e si darà il via alle iscrizioni. Come quella di Nanà Gilbert, anche quella della Nuova Medimo Oratori è una bella storia, perché chi aiuta gli altri a crescere ha già vinto.